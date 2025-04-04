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Базовая библиотека для создания профилей томов - библиотека для MetaTrader 5
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Эта библиотека предоставляет несколько простых публичных методов для создания и построения профилей объема:
public: void VolumeProfile(datetime _from, datetime _to, int _resolution_points); ~VolumeProfile() {}; double GetHVPrice(); void Plot();
- GetHVPrice возвращает цену, связанную с наибольшим объемом в диапазоне.
- _resolution_points содержит размер окна для квантования соседних цен (в пунктах).
Вот пример скрипта для создания и построения нужного профиля объема:
#include <VolumeProfile.mqh> void OnStart() { datetime from=iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT,50); datetime to=iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT,20); VolumeProfile *VP = new VolumeProfile(from, to, 5); VP.Plot(); Print(VP.GetHVPrice()); delete VP; }
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49718
Постройте движущуюся линию с полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоиду и ее ось. Построенные линии удаляют одно значение на каждом отрезке, и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.Обнаружение начала нового бара или свечи
Определение начала нового бара или свечи в обработчике события OnTick() эксперта.
Гибридный алгоритм сортировки, обеспечивающий высокую производительность при сортировке массивов простых типов, структур или указателей объектов.Функция для поверки открыт ли рынок для торговли в данный момент по текущему символу
Функция может быть полезна, чтобы не перегружать сервер торговыми запросами в моменты времени, когда рынок закрыт для торговли