Постройте движущуюся линию с полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоиду и ее ось. Построенные линии удаляют одно значение на каждом отрезке, и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

Определение начала нового бара или свечи в обработчике события OnTick() эксперта.