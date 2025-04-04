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Базовая библиотека для создания профилей томов - библиотека для MetaTrader 5

Yashar Seyyedin
Yashar Seyyedin

Yashar Seyyedin

4.9 (331)
Not available for jobs.
15 кодов 88 тем 1334 комментария
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(8)
Опубликован:
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Эта библиотека предоставляет несколько простых публичных методов для создания и построения профилей объема:

public:
   void              VolumeProfile(datetime _from, datetime _to, int _resolution_points);
                    ~VolumeProfile() {};
   double            GetHVPrice();
   void              Plot();

  • GetHVPrice возвращает цену, связанную с наибольшим объемом в диапазоне.
  • _resolution_points содержит размер окна для квантования соседних цен (в пунктах).

Вот пример скрипта для создания и построения нужного профиля объема:

#include <VolumeProfile.mqh>
void OnStart()
  {
      datetime from=iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT,50);
      datetime to=iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT,20);
      VolumeProfile *VP = new VolumeProfile(from, to, 5);
      VP.Plot();
      Print(VP.GetHVPrice());
      delete VP;
  }

Профиль объема

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49718

Пан Призма № рычаг 72 Пан Призма № рычаг 72

Постройте движущуюся линию с полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоиду и ее ось. Построенные линии удаляют одно значение на каждом отрезке, и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

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