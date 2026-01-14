- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
17 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
6.95 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
87.63 USD (4 435 pips)
Perda bruta:
-1.26 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (87.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
87.63 USD (17)
Índice de Sharpe:
8.76
Atividade de negociação:
37.30%
Depósito máximo carregado:
1.89%
Último negócio:
34 minutos atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1233.86
Negociações longas:
17 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
69.55
Valor esperado:
5.15 USD
Lucro médio:
5.15 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
8.64%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
0.07 USD (0.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (0.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.65% (69.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.95 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +87.63 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
95 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
94%
17
100%
37%
69.54
5.15
USD
USD
7%
1:500