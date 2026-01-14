- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
18 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
6.95 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
92.82 USD (4 698 pips)
総損失:
-1.33 USD
最大連続の勝ち:
18 (92.82 USD)
最大連続利益:
92.82 USD (18)
シャープレシオ:
8.97
取引アクティビティ:
35.68%
最大入金額:
1.89%
最近のトレード:
32 分前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1307.00
長いトレード:
18 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
69.79
期待されたペイオフ:
5.16 USD
平均利益:
5.16 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
9.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
0.07 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.07 USD)
エクイティによる:
6.65% (69.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.95 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +92.82 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
