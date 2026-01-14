- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
18 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
6.95 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
92.82 USD (4 698 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.33 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (92.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
92.82 USD (18)
Ratio de Sharpe:
8.97
Actividad comercial:
36.84%
Carga máxima del depósito:
1.89%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1307.00
Transacciones Largas:
18 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
69.79
Beneficio Esperado:
5.16 USD
Beneficio medio:
5.16 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
9.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
0.07 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.07 USD)
De fondos:
6.65% (69.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.95 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +92.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29541
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
otros 95...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
18
100%
37%
69.78
5.16
USD
USD
7%
1:500