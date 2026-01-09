- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
0
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.00 BRL
Pior negociação:
0.00 BRL
Lucro bruto:
0.00 BRL
Perda bruta:
0.00 BRL
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 BRL (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.00 BRL
Lucro médio:
0.00 BRL
Perda média:
0.00 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
0.00 BRL (0)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BRL
Máximo:
0.00 BRL (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuição
Sem dados
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 BRL
Pior negociação: -0 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -0.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GenialInvestimentos-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Boas vindas
Bem-vindo ao meu primeiro sinal! Eu espero que será lucrativo para todos nós!
Contexto e Estratégia
- Este sinal opera negociações na B3, a principal bolsa de valores do Brasil
- Ele envolverá o ativo/símbolo WIN, o futuro de mini-índice da B3
- O tempo operacional principal será o de 15 minutos, minimizando problemas de slippage, mas eu poderei dar um "zoom in" para tempos gráficos menores para determinar melhores posições de encerramento
- A estratégia a ser operada é a popular Rompimento da Área de Abertura (Opening Range Breakout, ORB)
- Dependendo das condições de mercado no dia, eu poderei decidir usar o ORB apenas como referência direcional, abrindo a posição num preço diferente
- Tanto as entradas quanto as saídas das operações serão feitas manualmente
- Isso poderá mudar no futuro se eu conseguir automatizar a estratégia adequadamente
- Não é garantido que haverá operações todos os dias; eu poderei decidir não abrir uma posição se entender que é improvável que haverá bom lucro
- Eu também poderei não operar por um período por ter saído de férias
- O volume inicial ("lote") será de 1 contrato futuro, mas provavelmente será aumentado com o tempo
- Eu poderei aumentar o volume a ser operado até ao dobro do valor padrão sendo usado após perdas executando uma estratégia "martingale" leve
- O aporte financeiro mínimo recomendado para começar a seguir esse sinal é de R$2000,00, mas R$3000,00 é mais recomendado
- Isso já leva em consideração que os casos de prejuízo das operações serão naturalmente grandes devido ao tempo gráfico principal a ser utilizado
Contato
- Eu providenciarei comentários diários num grupo dedicado no Telegram onde os seguidores do sinal (assim como os que estiverem considerando segui-lo) serão livres para conversar comigo e ler meus comentários sobre a gestão e resultados do sinal
- Essa escolha assume que haverá conduta adequada dos membros do grupo; se as pessoas começarem a fazer mau uso do mesmo, ele será trocado para um canal
- O link para o grupo do Telegram é esse
Outros
- Apesar do Sistema de Sinais já providenciar estatísticas dos seus resultados, eu irei manter um Google Sheet público com minhas próprias análises estatísticas dos resultados da estratégia acessível através desse link
- Como todo seguidor de sinal deve saber, não há garantia de resultados positivos quando se trata de negociação. Esse é um contexto de "mercado de renda variável", então siga esse sinal por sua própria conta e risco
