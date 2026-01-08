SinaisSeções
Ali Erbenlioglu

Goldhunter10

Ali Erbenlioglu
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -10%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
7 (70.00%)
Negociações com perda:
3 (30.00%)
Melhor negociação:
16.21 USD
Pior negociação:
-39.75 USD
Lucro bruto:
60.79 USD (6 054 pips)
Perda bruta:
-80.12 USD (8 033 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (60.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.79 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
51.75%
Depósito máximo carregado:
13.52%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
1 (10.00%)
Negociações curtas:
9 (90.00%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-1.93 USD
Lucro médio:
8.68 USD
Perda média:
-26.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-80.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.12 USD (3)
Crescimento mensal:
-9.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.33 USD
Máximo:
80.12 USD (30.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.72% (80.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.70% (49.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD -19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.21 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +60.79 USD
Máxima perda consecutiva: -80.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 20:25
Share of trading days is too low
2026.01.08 20:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 19:25
Share of trading days is too low
2026.01.08 19:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
