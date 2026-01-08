- Crescimento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
7 (70.00%)
Negociações com perda:
3 (30.00%)
Melhor negociação:
16.21 USD
Pior negociação:
-39.75 USD
Lucro bruto:
60.79 USD (6 054 pips)
Perda bruta:
-80.12 USD (8 033 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (60.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.79 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
51.75%
Depósito máximo carregado:
13.52%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
1 (10.00%)
Negociações curtas:
9 (90.00%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-1.93 USD
Lucro médio:
8.68 USD
Perda média:
-26.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-80.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-80.12 USD (3)
Crescimento mensal:
-9.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.33 USD
Máximo:
80.12 USD (30.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.72% (80.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.70% (49.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|-19
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|-2K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.21 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +60.79 USD
Máxima perda consecutiva: -80.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-10%
0
0
USD
USD
181
USD
USD
1
0%
10
70%
52%
0.75
-1.93
USD
USD
31%
1:500