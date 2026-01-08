- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
7 (70.00%)
損失トレード:
3 (30.00%)
ベストトレード:
16.21 USD
最悪のトレード:
-39.75 USD
総利益:
60.79 USD (6 054 pips)
総損失:
-80.12 USD (8 033 pips)
最大連続の勝ち:
7 (60.79 USD)
最大連続利益:
60.79 USD (7)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
51.75%
最大入金額:
13.52%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.24
長いトレード:
1 (10.00%)
短いトレード:
9 (90.00%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-1.93 USD
平均利益:
8.68 USD
平均損失:
-26.71 USD
最大連続の負け:
3 (-80.12 USD)
最大連続損失:
-80.12 USD (3)
月間成長:
-9.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.33 USD
最大の:
80.12 USD (30.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.72% (80.12 USD)
エクイティによる:
19.70% (49.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|-19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.21 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +60.79 USD
最大連続損失: -80.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-10%
0
0
USD
USD
181
USD
USD
1
0%
10
70%
52%
0.75
-1.93
USD
USD
31%
1:500