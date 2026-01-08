シグナルセクション
Ali Erbenlioglu

Goldhunter10

Ali Erbenlioglu
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -10%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
7 (70.00%)
損失トレード:
3 (30.00%)
ベストトレード:
16.21 USD
最悪のトレード:
-39.75 USD
総利益:
60.79 USD (6 054 pips)
総損失:
-80.12 USD (8 033 pips)
最大連続の勝ち:
7 (60.79 USD)
最大連続利益:
60.79 USD (7)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
51.75%
最大入金額:
13.52%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.24
長いトレード:
1 (10.00%)
短いトレード:
9 (90.00%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-1.93 USD
平均利益:
8.68 USD
平均損失:
-26.71 USD
最大連続の負け:
3 (-80.12 USD)
最大連続損失:
-80.12 USD (3)
月間成長:
-9.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.33 USD
最大の:
80.12 USD (30.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.72% (80.12 USD)
エクイティによる:
19.70% (49.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD -19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.21 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +60.79 USD
最大連続損失: -80.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 20:25
Share of trading days is too low
2026.01.08 20:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 19:25
Share of trading days is too low
2026.01.08 19:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
