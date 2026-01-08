- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
16.21 USD
최악의 거래:
-39.75 USD
총 수익:
60.79 USD (6 054 pips)
총 손실:
-80.12 USD (8 033 pips)
연속 최대 이익:
7 (60.79 USD)
연속 최대 이익:
60.79 USD (7)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
51.75%
최대 입금량:
13.52%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.24
롱(주식매수):
1 (10.00%)
숏(주식차입매도):
9 (90.00%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-1.93 USD
평균 이익:
8.68 USD
평균 손실:
-26.71 USD
연속 최대 손실:
3 (-80.12 USD)
연속 최대 손실:
-80.12 USD (3)
월별 성장률:
-9.67%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.33 USD
최대한의:
80.12 USD (30.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.72% (80.12 USD)
자본금별:
19.70% (49.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|-19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.21 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +60.79 USD
연속 최대 손실: -80.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
