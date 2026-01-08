SegnaliSezioni
Ali Erbenlioglu

Goldhunter10

Ali Erbenlioglu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -10%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
16.21 USD
Worst Trade:
-39.75 USD
Profitto lordo:
60.79 USD (6 054 pips)
Perdita lorda:
-80.12 USD (8 033 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (60.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.79 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
51.75%
Massimo carico di deposito:
13.52%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
1 (10.00%)
Short Trade:
9 (90.00%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-1.93 USD
Profitto medio:
8.68 USD
Perdita media:
-26.71 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-80.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.12 USD (3)
Crescita mensile:
-9.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.33 USD
Massimale:
80.12 USD (30.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.72% (80.12 USD)
Per equità:
19.70% (49.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.21 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60.79 USD
Massima perdita consecutiva: -80.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 20:25
Share of trading days is too low
2026.01.08 20:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 19:25
Share of trading days is too low
2026.01.08 19:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
