信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Goldhunter10
Ali Erbenlioglu

Goldhunter10

Ali Erbenlioglu
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -10%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10
盈利交易:
7 (70.00%)
亏损交易:
3 (30.00%)
最好交易:
16.21 USD
最差交易:
-39.75 USD
毛利:
60.79 USD (6 054 pips)
毛利亏损:
-80.12 USD (8 033 pips)
最大连续赢利:
7 (60.79 USD)
最大连续盈利:
60.79 USD (7)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
51.75%
最大入金加载:
13.52%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.24
长期交易:
1 (10.00%)
短期交易:
9 (90.00%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-1.93 USD
平均利润:
8.68 USD
平均损失:
-26.71 USD
最大连续失误:
3 (-80.12 USD)
最大连续亏损:
-80.12 USD (3)
每月增长:
-9.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
19.33 USD
最大值:
80.12 USD (30.72%)
相对跌幅:
结余:
30.72% (80.12 USD)
净值:
19.70% (49.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD -19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.21 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +60.79 USD
最大连续亏损: -80.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 20:25
Share of trading days is too low
2026.01.08 20:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 19:25
Share of trading days is too low
2026.01.08 19:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
