- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
7 (70.00%)
亏损交易:
3 (30.00%)
最好交易:
16.21 USD
最差交易:
-39.75 USD
毛利:
60.79 USD (6 054 pips)
毛利亏损:
-80.12 USD (8 033 pips)
最大连续赢利:
7 (60.79 USD)
最大连续盈利:
60.79 USD (7)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
51.75%
最大入金加载:
13.52%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.24
长期交易:
1 (10.00%)
短期交易:
9 (90.00%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-1.93 USD
平均利润:
8.68 USD
平均损失:
-26.71 USD
最大连续失误:
3 (-80.12 USD)
最大连续亏损:
-80.12 USD (3)
每月增长:
-9.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
19.33 USD
最大值:
80.12 USD (30.72%)
相对跌幅:
结余:
30.72% (80.12 USD)
净值:
19.70% (49.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|-19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.21 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +60.79 USD
最大连续亏损: -80.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-10%
0
0
USD
USD
181
USD
USD
1
0%
10
70%
52%
0.75
-1.93
USD
USD
31%
1:500