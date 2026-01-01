SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gelddruckmaschine
Ralf Moos

Gelddruckmaschine

Ralf Moos
0 comentários
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2026 0%
VantageInternational-Live 14
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 EUR
Pior negociação:
-0.02 EUR
Lucro bruto:
0.00 EUR
Perda bruta:
-0.02 EUR (51 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 EUR (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
0.49%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 minutos atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-0.02 EUR
Lucro médio:
0.00 EUR
Perda média:
-0.02 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.02 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-0.02 EUR (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 EUR
Máximo:
0.02 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 0
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.02 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 14" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.01 16:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 16:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 16:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gelddruckmaschine
50 USD por mês
0%
0
0
USD
1K
EUR
0
100%
1
0%
0%
0.00
-0.02
EUR
0%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.