- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
25 (78.12%)
손실 거래:
7 (21.88%)
최고의 거래:
55.07 EUR
최악의 거래:
-51.54 EUR
총 수익:
160.59 EUR (133 345 pips)
총 손실:
-52.00 EUR (5 708 pips)
연속 최대 이익:
8 (123.58 EUR)
연속 최대 이익:
123.58 EUR (8)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
12.93%
최대 입금량:
60.47%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
31 분
회복 요인:
2.10
롱(주식매수):
22 (68.75%)
숏(주식차입매도):
10 (31.25%)
수익 요인:
3.09
기대수익:
3.39 EUR
평균 이익:
6.42 EUR
평균 손실:
-7.43 EUR
연속 최대 손실:
2 (-51.76 EUR)
연속 최대 손실:
-51.76 EUR (2)
월별 성장률:
10.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.64 EUR
최대한의:
51.76 EUR (5.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.00% (51.54 EUR)
자본금별:
63.99% (626.06 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|18
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|22
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|127K
|XAUUSD
|970
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +55.07 EUR
최악의 거래: -52 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +123.58 EUR
연속 최대 손실: -51.76 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 14"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
11%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
1
100%
32
78%
13%
3.08
3.39
EUR
EUR
64%
1:500