Signale / MetaTrader 5 / Gelddruckmaschine
Ralf Moos

Gelddruckmaschine

Ralf Moos
0 Bewertungen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 0%
VantageInternational-Live 14
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
1 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 EUR
Schlechtester Trade:
-0.02 EUR
Bruttoprofit:
0.00 EUR
Bruttoverlust:
-0.02 EUR (51 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 EUR (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
0.49%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.02 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.00 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.02 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.02 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.02 EUR (1)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 EUR
Maximaler:
0.02 EUR (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 0
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.00 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.02 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 14" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2026.01.01 16:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 16:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 16:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.