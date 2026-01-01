- 成長
トレード:
1
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
1 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 EUR
最悪のトレード:
-0.02 EUR
総利益:
0.00 EUR
総損失:
-0.02 EUR (51 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 EUR)
最大連続利益:
0.00 EUR (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
0.49%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-0.02 EUR
平均利益:
0.00 EUR
平均損失:
-0.02 EUR
最大連続の負け:
1 (-0.02 EUR)
最大連続損失:
-0.02 EUR (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 EUR
最大の:
0.02 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.00 EUR
最大連続損失: -0.02 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 14"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
0%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
0
100%
1
0%
0%
0.00
-0.02
EUR
EUR
0%
1:500