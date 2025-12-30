- Crescimento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
13 (81.25%)
Negociações com perda:
3 (18.75%)
Melhor negociação:
66.30 USD
Pior negociação:
-103.75 USD
Lucro bruto:
259.06 USD (247 256 pips)
Perda bruta:
-201.17 USD (109 589 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (115.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
127.85 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
50.13%
Depósito máximo carregado:
24.13%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.32
Negociações longas:
6 (37.50%)
Negociações curtas:
10 (62.50%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
3.62 USD
Lucro médio:
19.93 USD
Perda média:
-67.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-183.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-183.16 USD (2)
Crescimento mensal:
11.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
57.26 USD
Máximo:
183.16 USD (29.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.26% (183.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.00% (178.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|BTCUSDm
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-100
|BTCUSDm
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-20K
|BTCUSDm
|158K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +66.30 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +115.15 USD
Máxima perda consecutiva: -183.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
BTC, Low Risk & High Profit
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
558
USD
USD
1
0%
16
81%
50%
1.28
3.62
USD
USD
32%
1:200