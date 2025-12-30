- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
13 (81.25%)
Transacciones Irrentables:
3 (18.75%)
Mejor transacción:
66.30 USD
Peor transacción:
-103.75 USD
Beneficio Bruto:
259.06 USD (247 256 pips)
Pérdidas Brutas:
-201.17 USD (109 589 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (115.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
127.85 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
50.13%
Carga máxima del depósito:
24.13%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.32
Transacciones Largas:
6 (37.50%)
Transacciones Cortas:
10 (62.50%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
3.62 USD
Beneficio medio:
19.93 USD
Pérdidas medias:
-67.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-183.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-183.16 USD (2)
Crecimiento al mes:
11.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
57.26 USD
Máxima:
183.16 USD (29.26%)
Reducción relativa:
De balance:
29.26% (183.16 USD)
De fondos:
32.00% (178.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|BTCUSDm
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|-100
|BTCUSDm
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|-20K
|BTCUSDm
|158K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +66.30 USD
Peor transacción: -104 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +115.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -183.16 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
BTC, Low Risk & High Profit
No hay comentarios
