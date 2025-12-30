- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
13 (81.25%)
損失トレード:
3 (18.75%)
ベストトレード:
66.30 USD
最悪のトレード:
-103.75 USD
総利益:
259.06 USD (247 256 pips)
総損失:
-201.17 USD (109 589 pips)
最大連続の勝ち:
8 (115.15 USD)
最大連続利益:
127.85 USD (4)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
50.13%
最大入金額:
24.13%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.32
長いトレード:
6 (37.50%)
短いトレード:
10 (62.50%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
3.62 USD
平均利益:
19.93 USD
平均損失:
-67.06 USD
最大連続の負け:
2 (-183.16 USD)
最大連続損失:
-183.16 USD (2)
月間成長:
11.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.26 USD
最大の:
183.16 USD (29.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.26% (183.16 USD)
エクイティによる:
32.00% (178.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|BTCUSDm
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-100
|BTCUSDm
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-20K
|BTCUSDm
|158K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +66.30 USD
最悪のトレード: -104 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +115.15 USD
最大連続損失: -183.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
BTC, Low Risk & High Profit
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
12%
0
0
USD
USD
558
USD
USD
1
0%
16
81%
50%
1.28
3.62
USD
USD
32%
1:200