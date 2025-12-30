- Wachstum
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
13 (81.25%)
Verlusttrades:
3 (18.75%)
Bester Trade:
66.30 USD
Schlechtester Trade:
-103.75 USD
Bruttoprofit:
259.06 USD (247 256 pips)
Bruttoverlust:
-201.17 USD (109 589 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (115.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
127.85 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
51.54%
Max deposit load:
24.13%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.32
Long-Positionen:
6 (37.50%)
Short-Positionen:
10 (62.50%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
3.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-67.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-183.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-183.16 USD (2)
Wachstum pro Monat :
11.58%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
57.26 USD
Maximaler:
183.16 USD (29.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.26% (183.16 USD)
Kapital:
32.00% (178.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|BTCUSDm
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|-100
|BTCUSDm
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|-20K
|BTCUSDm
|158K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +66.30 USD
Schlechtester Trade: -104 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +115.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -183.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
BTC, Low Risk & High Profit
Keine Bewertungen
