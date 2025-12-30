- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
13 (81.25%)
亏损交易:
3 (18.75%)
最好交易:
66.30 USD
最差交易:
-103.75 USD
毛利:
259.06 USD (247 256 pips)
毛利亏损:
-201.17 USD (109 589 pips)
最大连续赢利:
8 (115.15 USD)
最大连续盈利:
127.85 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
48.63%
最大入金加载:
24.13%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.32
长期交易:
6 (37.50%)
短期交易:
10 (62.50%)
利润因子:
1.29
预期回报:
3.62 USD
平均利润:
19.93 USD
平均损失:
-67.06 USD
最大连续失误:
2 (-183.16 USD)
最大连续亏损:
-183.16 USD (2)
每月增长:
11.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
57.26 USD
最大值:
183.16 USD (29.26%)
相对跌幅:
结余:
29.26% (183.16 USD)
净值:
32.00% (178.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|BTCUSDm
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-100
|BTCUSDm
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-20K
|BTCUSDm
|158K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +66.30 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +115.15 USD
最大连续亏损: -183.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
