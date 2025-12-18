- Crescimento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
3.49 EUR
Pior negociação:
-3.65 EUR
Lucro bruto:
7.81 EUR (199 pips)
Perda bruta:
-3.69 EUR (92 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (3.95 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
3.95 EUR (4)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
36.47%
Depósito máximo carregado:
11.23%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
0.52 EUR
Lucro médio:
1.30 EUR
Perda média:
-1.85 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.65 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3.65 EUR (1)
Crescimento mensal:
3.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
3.65 EUR (2.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.60% (3.65 EUR)
Pelo Capital Líquido:
11.75% (16.11 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.49 EUR
Pior negociação: -4 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.95 EUR
Máxima perda consecutiva: -3.65 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.23 × 365
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 374
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 17
|
FPMarketsSC-Live
|3.58 × 96
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 93
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.92 × 271
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.25 × 8
Sem comentários
