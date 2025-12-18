- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
3.49 EUR
最悪のトレード:
-3.65 EUR
総利益:
7.81 EUR (199 pips)
総損失:
-3.69 EUR (92 pips)
最大連続の勝ち:
4 (3.95 EUR)
最大連続利益:
3.95 EUR (4)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
36.47%
最大入金額:
11.23%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.13
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
0.52 EUR
平均利益:
1.30 EUR
平均損失:
-1.85 EUR
最大連続の負け:
1 (-3.65 EUR)
最大連続損失:
-3.65 EUR (1)
月間成長:
3.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
3.65 EUR (2.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.60% (3.65 EUR)
エクイティによる:
11.75% (16.11 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.49 EUR
最悪のトレード: -4 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.95 EUR
最大連続損失: -3.65 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.23 × 365
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 374
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 17
|
FPMarketsSC-Live
|3.58 × 96
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 93
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.92 × 271
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.25 × 8
67 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
0
0
USD
USD
141
EUR
EUR
2
100%
8
75%
36%
2.11
0.52
EUR
EUR
12%
1:500