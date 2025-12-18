- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
6 (75.00%)
亏损交易:
2 (25.00%)
最好交易:
3.49 EUR
最差交易:
-3.65 EUR
毛利:
7.81 EUR (199 pips)
毛利亏损:
-3.69 EUR (92 pips)
最大连续赢利:
4 (3.95 EUR)
最大连续盈利:
3.95 EUR (4)
夏普比率:
0.26
交易活动:
36.47%
最大入金加载:
11.23%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.13
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
2.12
预期回报:
0.52 EUR
平均利润:
1.30 EUR
平均损失:
-1.85 EUR
最大连续失误:
1 (-3.65 EUR)
最大连续亏损:
-3.65 EUR (1)
每月增长:
3.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
3.65 EUR (2.60%)
相对跌幅:
结余:
2.60% (3.65 EUR)
净值:
11.75% (16.11 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.49 EUR
最差交易: -4 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.95 EUR
最大连续亏损: -3.65 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.23 × 365
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 374
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 17
|
FPMarketsSC-Live
|3.58 × 96
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 93
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.92 × 271
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.25 × 8
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
141
EUR
EUR
2
100%
8
75%
36%
2.11
0.52
EUR
EUR
12%
1:500