- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
9 (69.23%)
손실 거래:
4 (30.77%)
최고의 거래:
3.70 EUR
최악의 거래:
-3.65 EUR
총 수익:
12.58 EUR (298 pips)
총 손실:
-4.71 EUR (104 pips)
연속 최대 이익:
7 (8.72 EUR)
연속 최대 이익:
8.72 EUR (7)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
31.64%
최대 입금량:
11.23%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
2.16
롱(주식매수):
6 (46.15%)
숏(주식차입매도):
7 (53.85%)
수익 요인:
2.67
기대수익:
0.61 EUR
평균 이익:
1.40 EUR
평균 손실:
-1.18 EUR
연속 최대 손실:
2 (-1.02 EUR)
연속 최대 손실:
-3.65 EUR (1)
월별 성장률:
5.75%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
3.65 EUR (2.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.60% (3.65 EUR)
자본금별:
11.75% (16.11 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|194
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 421
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
GoMarkets-Live
|2.56 × 16
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 374
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 17
|
FPMarketsSC-Live
|3.58 × 96
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 93
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.92 × 271
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
