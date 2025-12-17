- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
220.32 USD
Pior negociação:
-112.32 USD
Lucro bruto:
574.12 USD (2 152 pips)
Perda bruta:
-122.16 USD (508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (227.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
347.04 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.56
Atividade de negociação:
4.62%
Depósito máximo carregado:
10.03%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
3.70
Negociações longas:
4 (44.44%)
Negociações curtas:
5 (55.56%)
Fator de lucro:
4.70
Valor esperado:
50.22 USD
Lucro médio:
82.02 USD
Perda média:
-61.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-122.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-122.16 USD (2)
Crescimento mensal:
5.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
122.16 USD (1.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.53% (122.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.92% (631.36 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD
9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD
452
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD
1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +220.32 USD
Pior negociação: -112 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +227.08 USD
Máxima perda consecutiva: -122.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
1
100%
9
77%
5%
4.69
50.22
USD
USD
8%
1:500