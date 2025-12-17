- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
7 (77.77%)
亏损交易:
2 (22.22%)
最好交易:
220.32 USD
最差交易:
-112.32 USD
毛利:
574.12 USD (2 152 pips)
毛利亏损:
-122.16 USD (508 pips)
最大连续赢利:
5 (227.08 USD)
最大连续盈利:
347.04 USD (2)
夏普比率:
0.56
交易活动:
4.62%
最大入金加载:
10.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
3.70
长期交易:
4 (44.44%)
短期交易:
5 (55.56%)
利润因子:
4.70
预期回报:
50.22 USD
平均利润:
82.02 USD
平均损失:
-61.08 USD
最大连续失误:
2 (-122.16 USD)
最大连续亏损:
-122.16 USD (2)
每月增长:
5.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
122.16 USD (1.53%)
相对跌幅:
结余:
1.53% (122.16 USD)
净值:
7.92% (631.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|452
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +220.32 USD
最差交易: -112 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +227.08 USD
最大连续亏损: -122.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29475
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
1
100%
9
77%
5%
4.69
50.22
USD
USD
8%
1:500