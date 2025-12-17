- 成長
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
220.32 USD
最悪のトレード:
-112.32 USD
総利益:
574.12 USD (2 152 pips)
総損失:
-122.16 USD (508 pips)
最大連続の勝ち:
5 (227.08 USD)
最大連続利益:
347.04 USD (2)
シャープレシオ:
0.56
取引アクティビティ:
4.62%
最大入金額:
10.03%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
56 分
リカバリーファクター:
3.70
長いトレード:
4 (44.44%)
短いトレード:
5 (55.56%)
プロフィットファクター:
4.70
期待されたペイオフ:
50.22 USD
平均利益:
82.02 USD
平均損失:
-61.08 USD
最大連続の負け:
2 (-122.16 USD)
最大連続損失:
-122.16 USD (2)
月間成長:
5.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
122.16 USD (1.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.53% (122.16 USD)
エクイティによる:
7.92% (631.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|452
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
