- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
7 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
2 (22.22%)
Mejor transacción:
220.32 USD
Peor transacción:
-112.32 USD
Beneficio Bruto:
574.12 USD (2 152 pips)
Pérdidas Brutas:
-122.16 USD (508 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (227.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
347.04 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.56
Actividad comercial:
4.62%
Carga máxima del depósito:
10.03%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
56 minutos
Factor de Recuperación:
3.70
Transacciones Largas:
4 (44.44%)
Transacciones Cortas:
5 (55.56%)
Factor de Beneficio:
4.70
Beneficio Esperado:
50.22 USD
Beneficio medio:
82.02 USD
Pérdidas medias:
-61.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-122.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-122.16 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
122.16 USD (1.53%)
Reducción relativa:
De balance:
1.53% (122.16 USD)
De fondos:
7.92% (631.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|452
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +220.32 USD
Peor transacción: -112 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +227.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -122.16 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
otros 92...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
6%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
1
100%
9
77%
5%
4.69
50.22
USD
USD
8%
1:500