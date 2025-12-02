- Crescimento
Negociações:
254
Negociações com lucro:
188 (74.01%)
Negociações com perda:
66 (25.98%)
Melhor negociação:
7.59 USD
Pior negociação:
-6.33 USD
Lucro bruto:
176.58 USD (39 006 pips)
Perda bruta:
-61.08 USD (15 211 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (54.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.56 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.84%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.45
Negociações longas:
172 (67.72%)
Negociações curtas:
82 (32.28%)
Fator de lucro:
2.89
Valor esperado:
0.45 USD
Lucro médio:
0.94 USD
Perda média:
-0.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-33.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.51 USD (11)
Crescimento mensal:
5.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.51 USD (1.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.61% (33.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.90% (164.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|JP225
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|JP225
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|JP225
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
4
100%
254
74%
100%
2.89
0.45
USD
USD
8%
1:500