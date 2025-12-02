- Прирост
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
182 (74.59%)
Убыточных трейдов:
62 (25.41%)
Лучший трейд:
7.59 USD
Худший трейд:
-6.33 USD
Общая прибыль:
168.81 USD (37 792 pips)
Общий убыток:
-59.71 USD (14 997 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (54.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.56 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.84%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.26
Длинных трейдов:
162 (66.39%)
Коротких трейдов:
82 (33.61%)
Профит фактор:
2.83
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
0.93 USD
Средний убыток:
-0.96 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-33.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.51 USD (11)
Прирост в месяц:
5.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.51 USD (1.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.61% (33.51 USD)
По эквити:
7.90% (164.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|JP225
|244
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|JP225
|109
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|JP225
|23K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.59 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +54.56 USD
Макс. убыток в серии: -33.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
