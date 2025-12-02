- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
254
利益トレード:
188 (74.01%)
損失トレード:
66 (25.98%)
ベストトレード:
7.59 USD
最悪のトレード:
-6.33 USD
総利益:
176.58 USD (39 006 pips)
総損失:
-61.08 USD (15 211 pips)
最大連続の勝ち:
23 (54.56 USD)
最大連続利益:
54.56 USD (23)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.45
長いトレード:
172 (67.72%)
短いトレード:
82 (32.28%)
プロフィットファクター:
2.89
期待されたペイオフ:
0.45 USD
平均利益:
0.94 USD
平均損失:
-0.93 USD
最大連続の負け:
11 (-33.51 USD)
最大連続損失:
-33.51 USD (11)
月間成長:
5.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.51 USD (1.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.61% (33.51 USD)
エクイティによる:
7.90% (164.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|JP225
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|JP225
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|JP225
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.59 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +54.56 USD
最大連続損失: -33.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
