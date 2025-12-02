- 成长
交易:
249
盈利交易:
185 (74.29%)
亏损交易:
64 (25.70%)
最好交易:
7.59 USD
最差交易:
-6.33 USD
毛利:
172.71 USD (38 400 pips)
毛利亏损:
-60.41 USD (15 106 pips)
最大连续赢利:
23 (54.56 USD)
最大连续盈利:
54.56 USD (23)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.84%
最近交易:
44 几分钟前
每周交易:
57
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.35
长期交易:
167 (67.07%)
短期交易:
82 (32.93%)
利润因子:
2.86
预期回报:
0.45 USD
平均利润:
0.93 USD
平均损失:
-0.94 USD
最大连续失误:
11 (-33.51 USD)
最大连续亏损:
-33.51 USD (11)
每月增长:
5.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.51 USD (1.61%)
相对跌幅:
结余:
1.61% (33.51 USD)
净值:
7.90% (164.18 USD)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
4
100%
249
74%
100%
2.85
0.45
USD
USD
8%
1:500