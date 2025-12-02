SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AFxJP1
Ardhi Sulistyo Haryo

AFxJP1

Ardhi Sulistyo Haryo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
259
Gewinntrades:
191 (73.74%)
Verlusttrades:
68 (26.25%)
Bester Trade:
7.59 USD
Schlechtester Trade:
-6.33 USD
Bruttoprofit:
180.54 USD (39 625 pips)
Bruttoverlust:
-61.83 USD (15 328 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (54.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.56 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.84%
Letzter Trade:
55 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.54
Long-Positionen:
177 (68.34%)
Short-Positionen:
82 (31.66%)
Profit-Faktor:
2.92
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-33.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.51 USD (11)
Wachstum pro Monat :
5.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
33.51 USD (1.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.61% (33.51 USD)
Kapital:
7.90% (164.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
JP225 259
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
JP225 119
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
JP225 24K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.59 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 01:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 04:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 04:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 04:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
