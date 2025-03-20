SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Tambang Emas
Ganda Prawira Tanzil

Tambang Emas

Ganda Prawira Tanzil
0 comentários
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
136
Negociações com lucro:
136 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
523.10 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
3 361.24 USD (208 020 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
136 (3 361.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 361.24 USD (136)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
60.79%
Depósito máximo carregado:
5.56%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
136 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
24.72 USD
Lucro médio:
24.72 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.54%
Previsão anual:
6.53%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.77% (3 082.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 208K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.09 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 13:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.06 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Tambang Emas
300 USD por mês
17%
0
0
USD
45K
USD
39
0%
136
100%
61%
n/a
24.72
USD
18%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.