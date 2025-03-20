SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Tambang Emas
Ganda Prawira Tanzil

Tambang Emas

Ganda Prawira Tanzil
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
136
Gewinntrades:
136 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
523.10 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
3 361.24 USD (208 020 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
136 (3 361.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 361.24 USD (136)
Sharpe Ratio:
0.52
Trading-Aktivität:
60.79%
Max deposit load:
5.56%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
136 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
24.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.54%
Jahresprognose:
6.53%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
17.77% (3 082.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 208K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +523.10 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 136
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 361.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
6.00 × 36
noch 10 ...
Keine Bewertungen
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.09 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 13:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.06 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tambang Emas
300 USD pro Monat
17%
0
0
USD
45K
USD
39
0%
136
100%
61%
n/a
24.72
USD
18%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.