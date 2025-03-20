SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Tambang Emas
Ganda Prawira Tanzil

Tambang Emas

Ganda Prawira Tanzil
0 comentarios
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 17%
SalmaMarkets-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
136
Transacciones Rentables:
136 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
523.10 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
3 361.24 USD (208 020 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
136 (3 361.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 361.24 USD (136)
Ratio de Sharpe:
0.52
Actividad comercial:
60.79%
Carga máxima del depósito:
5.56%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
136 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
24.72 USD
Beneficio medio:
24.72 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.54%
Pronóstico anual:
6.53%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
17.77% (3 082.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 208K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +523.10 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 136
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +3 361.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
otros 10...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.09 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 13:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.06 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Tambang Emas
300 USD al mes
17%
0
0
USD
45K
USD
39
0%
136
100%
61%
n/a
24.72
USD
18%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.