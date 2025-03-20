리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live04 0.00 × 4 Exness-Real27 0.00 × 3 EBCFinancialGroupKY-Live02 0.00 × 19 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 7 Tickmill-Live09 0.00 × 1 Axi-US05-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 5 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 35 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 Exness-Real17 0.13 × 8 ECMarkets-Live05 0.41 × 27 ICMarketsSC-Live33 0.43 × 21 Exness-Real 0.47 × 129 ICMarketsSC-Live03 0.67 × 3 Exness-Real36 1.09 × 260 CXMTradingLtd-Real 1.69 × 13 CapitalPointTrading-Live29 1.81 × 59 Axi.SVG-US10-Live 2.14 × 44 Tickmill-Live05 2.40 × 727 Coinexx-Demo 3.78 × 36 FBS-Real-6 4.67 × 3 ICMarketsSC-Live25 4.91 × 44 SalmaMarkets-Live 5.20 × 5 10 더...