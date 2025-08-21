Moedas / VS
VS: Versus Systems Inc
2.03 USD 0.05 (2.53%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VS para hoje mudou para 2.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.01 e o mais alto foi 2.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Versus Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VS Notícias
- 4 Software Stocks Climb Into Top Growth Ranks - DoubleVerify Holdings (NYSE:DV), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Hidden Gems: Undervalued Tech Companies Surging In Value Rankings This Week - Data Storage (NASDAQ:DTST), Intellinetics (AMEX:INLX)
Faixa diária
2.01 2.07
Faixa anual
1.00 9.59
- Fechamento anterior
- 1.98
- Open
- 2.01
- Bid
- 2.03
- Ask
- 2.33
- Low
- 2.01
- High
- 2.07
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 2.53%
- Mudança mensal
- 5.73%
- Mudança de 6 meses
- -5.14%
- Mudança anual
- 63.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh