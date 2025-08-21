Währungen / VS
VS: Versus Systems Inc
2.05 USD 0.02 (0.99%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VS hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.02 bis zu einem Hoch von 2.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Versus Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.02 2.08
Jahresspanne
1.00 9.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.03
- Eröffnung
- 2.02
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Tief
- 2.02
- Hoch
- 2.08
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 0.99%
- Monatsänderung
- 6.77%
- 6-Monatsänderung
- -4.21%
- Jahresänderung
- 65.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K