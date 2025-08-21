Valute / VS
VS: Versus Systems Inc
1.96 USD 0.07 (3.45%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VS ha avuto una variazione del -3.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.96 e ad un massimo di 2.08.
Segui le dinamiche di Versus Systems Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VS News
Intervallo Giornaliero
1.96 2.08
Intervallo Annuale
1.00 9.59
- Chiusura Precedente
- 2.03
- Apertura
- 2.02
- Bid
- 1.96
- Ask
- 2.26
- Minimo
- 1.96
- Massimo
- 2.08
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- -3.45%
- Variazione Mensile
- 2.08%
- Variazione Semestrale
- -8.41%
- Variazione Annuale
- 58.06%
21 settembre, domenica