VS: Versus Systems Inc

1.96 USD 0.07 (3.45%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VS ha avuto una variazione del -3.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.96 e ad un massimo di 2.08.

Segui le dinamiche di Versus Systems Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.96 2.08
Intervallo Annuale
1.00 9.59
Chiusura Precedente
2.03
Apertura
2.02
Bid
1.96
Ask
2.26
Minimo
1.96
Massimo
2.08
Volume
64
Variazione giornaliera
-3.45%
Variazione Mensile
2.08%
Variazione Semestrale
-8.41%
Variazione Annuale
58.06%
21 settembre, domenica