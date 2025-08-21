Валюты / VS
VS: Versus Systems Inc
2.08 USD 0.03 (1.46%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VS за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.08.
Следите за динамикой Versus Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.00 2.08
Годовой диапазон
1.00 9.59
- Предыдущее закрытие
- 2.05
- Open
- 2.02
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 2.00
- High
- 2.08
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 1.46%
- Месячное изменение
- 8.33%
- 6-месячное изменение
- -2.80%
- Годовое изменение
- 67.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.