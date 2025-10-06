- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VOC: VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest
A taxa do VOC para hoje mudou para -0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.99 e o mais alto foi 3.05.
Veja a dinâmica do par de moedas VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VOC hoje?
Hoje VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest (VOC) está avaliado em 3.00. O instrumento é negociado dentro de 2.99 - 3.05, o fechamento de ontem foi 3.03, e o volume de negociação atingiu 84. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VOC em tempo real.
As ações de VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest pagam dividendos?
Atualmente VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest está avaliado em 3.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -42.20% e USD. Monitore os movimentos de VOC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VOC?
Você pode comprar ações de VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest (VOC) pelo preço atual 3.00. Ordens geralmente são executadas perto de 3.00 ou 3.30, enquanto 84 e -1.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VOC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VOC?
Investir em VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest envolve considerar a faixa anual 2.48 - 5.29 e o preço atual 3.00. Muitos comparam 2.74% e -3.54% antes de enviar ordens em 3.00 ou 3.30. Estude as mudanças diárias de preço de VOC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VOC Energy Trust?
O maior preço de VOC Energy Trust (VOC) no último ano foi 5.29. As ações oscilaram bastante dentro de 2.48 - 5.29, e a comparação com 3.03 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VOC Energy Trust?
O menor preço de VOC Energy Trust (VOC) no ano foi 2.48. A comparação com o preço atual 3.00 e 2.48 - 5.29 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VOC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VOC?
No passado VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 3.03 e -42.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 3.03
- Open
- 3.05
- Bid
- 3.00
- Ask
- 3.30
- Low
- 2.99
- High
- 3.05
- Volume
- 84
- Mudança diária
- -0.99%
- Mudança mensal
- 2.74%
- Mudança de 6 meses
- -3.54%
- Mudança anual
- -42.20%