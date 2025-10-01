- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VOC: VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest
Le taux de change de VOC a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.90 et à un maximum de 2.93.
Suivez la dynamique VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VOC aujourd'hui ?
L'action VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest est cotée à 2.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 2.92 et son volume d'échange a atteint 52. Le graphique en temps réel du cours de VOC présente ces mises à jour.
L'action VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest verse-t-elle des dividendes ?
VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest est actuellement valorisé à 2.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -43.74% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VOC.
Comment acheter des actions VOC ?
Vous pouvez acheter des actions VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest au cours actuel de 2.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.92 ou de 3.22, le 52 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VOC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VOC ?
Investir dans VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.48 - 5.29 et le prix actuel 2.92. Beaucoup comparent 0.00% et -6.11% avant de passer des ordres à 2.92 ou 3.22. Consultez le graphique du cours de VOC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VOC Energy Trust ?
Le cours le plus élevé de VOC Energy Trust l'année dernière était 5.29. Au cours de 2.48 - 5.29, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.92 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VOC Energy Trust ?
Le cours le plus bas de VOC Energy Trust (VOC) sur l'année a été 2.48. Sa comparaison avec 2.92 et 2.48 - 5.29 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VOC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VOC a-t-elle été divisée ?
VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.92 et -43.74% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.92
- Ouverture
- 2.92
- Bid
- 2.92
- Ask
- 3.22
- Plus Bas
- 2.90
- Plus Haut
- 2.93
- Volume
- 52
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -6.11%
- Changement Annuel
- -43.74%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M