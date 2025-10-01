- Panoramica
VOC: VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest
Il tasso di cambio VOC ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.90 e ad un massimo di 2.93.
Segui le dinamiche di VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VOC oggi?
Oggi le azioni VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest sono prezzate a 2.92. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 2.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 52. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VOC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest pagano dividendi?
VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest è attualmente valutato a 2.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -43.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VOC.
Come acquistare azioni VOC?
Puoi acquistare azioni VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest al prezzo attuale di 2.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.92 o 3.22, mentre 52 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VOC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VOC?
Investire in VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest implica considerare l'intervallo annuale 2.48 - 5.29 e il prezzo attuale 2.92. Molti confrontano 0.00% e -6.11% prima di effettuare ordini su 2.92 o 3.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VOC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VOC Energy Trust?
Il prezzo massimo di VOC Energy Trust nell'ultimo anno è stato 5.29. All'interno di 2.48 - 5.29, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VOC Energy Trust?
Il prezzo più basso di VOC Energy Trust (VOC) nel corso dell'anno è stato 2.48. Confrontandolo con gli attuali 2.92 e 2.48 - 5.29 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VOC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VOC?
VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.92 e -43.74%.
- Chiusura Precedente
- 2.92
- Apertura
- 2.92
- Bid
- 2.92
- Ask
- 3.22
- Minimo
- 2.90
- Massimo
- 2.93
- Volume
- 52
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -6.11%
- Variazione Annuale
- -43.74%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M