VOC: VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest
Der Wechselkurs von VOC hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.99 bis zu einem Hoch von 3.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VOC heute?
Die Aktie von VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest (VOC) notiert heute bei 3.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.99 - 3.05 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 3.03 und das Handelsvolumen erreichte 84. Das Live-Chart von VOC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VOC Dividenden?
VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest wird derzeit mit 3.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -42.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VOC zu verfolgen.
Wie kaufe ich VOC-Aktien?
Sie können Aktien von VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest (VOC) zum aktuellen Kurs von 3.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 3.00 oder 3.30 platziert, während 84 und -1.64% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VOC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VOC-Aktien?
Bei einer Investition in VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest müssen die jährliche Spanne 2.48 - 5.29 und der aktuelle Kurs 3.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.74% und -3.54%, bevor sie Orders zu 3.00 oder 3.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VOC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VOC Energy Trust?
Der höchste Kurs von VOC Energy Trust (VOC) im vergangenen Jahr lag bei 5.29. Innerhalb von 2.48 - 5.29 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 3.03 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VOC Energy Trust?
Der niedrigste Kurs von VOC Energy Trust (VOC) im Laufe des Jahres betrug 2.48. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 3.00 und der Spanne 2.48 - 5.29 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VOC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VOC statt?
VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 3.03 und -42.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.03
- Eröffnung
- 3.05
- Bid
- 3.00
- Ask
- 3.30
- Tief
- 2.99
- Hoch
- 3.05
- Volumen
- 84
- Tagesänderung
- -0.99%
- Monatsänderung
- 2.74%
- 6-Monatsänderung
- -3.54%
- Jahresänderung
- -42.20%