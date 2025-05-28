Moedas / TSHA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TSHA: Taysha Gene Therapies Inc
3.01 USD 0.11 (3.79%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TSHA para hoje mudou para 3.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.86 e o mais alto foi 3.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Taysha Gene Therapies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSHA Notícias
- JMP reitera classificação de Superar o Mercado para ações da Taysha Gene Therapies
- JMP reiterates Market Outperform rating on Taysha Gene Therapies stock
- Canaccord Genuity raises Taysha Gene Therapies stock price target on pivotal study progress
- Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Taysha Gene Therapies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TSHA)
- Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Taysha Gene earnings missed, revenue topped estimates
- Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Will Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Taysha Gene Therapies (TSHA) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
- BofA Securities initiates coverage on Taysha Gene Therapies stock with Buy rating
- Taysha Gene Therapies price target maintained at $13 by Cantor Fitzgerald
- Taysha gene therapies stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald
- Taysha Gene Therapies Announces Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Taysha reports progress in Rett syndrome gene therapy trials
- Canaccord Genuity raises Taysha Gene Therapies stock price target
- taysha gene therapies increases authorized shares to 700 million
- Taysha: TSHA-102 Presses On With IND Part B Protocol And SAP Amendments (NASDAQ:TSHA)
- Why Is Taysha Gene Therapies Stock Trading Higher On Thursday? - Taysha Gene Therapies (NASDAQ:TSHA)
- Cantor Fitzgerald maintains $7 target on Taysha Gene shares
- Taysha stock surges on positive trial design and FDA alignment
- JMP raises Taysha stock target to $6 on positive FDA alignment
- Taysha Gene Therapies Announces Pricing of Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants
- Taysha Gene Therapies plans pivotal trial for Rett syndrome treatment
Faixa diária
2.86 3.01
Faixa anual
1.05 3.40
- Fechamento anterior
- 2.90
- Open
- 2.91
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Low
- 2.86
- High
- 3.01
- Volume
- 2.718 K
- Mudança diária
- 3.79%
- Mudança mensal
- 3.79%
- Mudança de 6 meses
- 111.97%
- Mudança anual
- 49.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh