TSHA: Taysha Gene Therapies Inc
2.97 USD 0.02 (0.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSHA hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.96 bis zu einem Hoch von 3.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Taysha Gene Therapies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.96 3.01
Jahresspanne
1.05 3.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.99
- Eröffnung
- 2.99
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Tief
- 2.96
- Hoch
- 3.01
- Volumen
- 267
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 2.41%
- 6-Monatsänderung
- 109.15%
- Jahresänderung
- 47.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K