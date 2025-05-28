통화 / TSHA
TSHA: Taysha Gene Therapies Inc
2.83 USD 0.16 (5.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TSHA 환율이 오늘 -5.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.80이고 고가는 3.03이었습니다.
Taysha Gene Therapies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.80 3.03
년간 변동
1.05 3.40
- 이전 종가
- 2.99
- 시가
- 3.03
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- 저가
- 2.80
- 고가
- 3.03
- 볼륨
- 3.751 K
- 일일 변동
- -5.35%
- 월 변동
- -2.41%
- 6개월 변동
- 99.30%
- 년간 변동율
- 40.10%
20 9월, 토요일