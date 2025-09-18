Moedas / TRTN-PB
TRTN-PB: Triton International Limited 8.00% Series B Cumulative Redeemab
25.29 USD 0.08 (0.32%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRTN-PB para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.20 e o mais alto foi 25.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Triton International Limited 8.00% Series B Cumulative Redeemab. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
25.20 25.29
Faixa anual
23.88 25.76
- Fechamento anterior
- 25.21
- Open
- 25.20
- Bid
- 25.29
- Ask
- 25.59
- Low
- 25.20
- High
- 25.29
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.32%
- Mudança mensal
- -0.67%
- Mudança de 6 meses
- 2.97%
- Mudança anual
- 2.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh