KurseKategorien
Währungen / TRTN-PB
Zurück zum Aktien

TRTN-PB: Triton International Limited 8.00% Series B Cumulative Redeemab

25.21 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRTN-PB hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.20 bis zu einem Hoch von 25.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Triton International Limited 8.00% Series B Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
25.20 25.29
Jahresspanne
23.88 25.76
Vorheriger Schlusskurs
25.21
Eröffnung
25.20
Bid
25.21
Ask
25.51
Tief
25.20
Hoch
25.29
Volumen
27
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-0.98%
6-Monatsänderung
2.65%
Jahresänderung
2.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K