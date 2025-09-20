Valute / TRTN-PB
TRTN-PB: Triton International Limited 8.00% Series B Cumulative Redeemab
25.20 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRTN-PB ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.20 e ad un massimo di 25.22.
Segui le dinamiche di Triton International Limited 8.00% Series B Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.20 25.22
Intervallo Annuale
23.88 25.76
- Chiusura Precedente
- 25.21
- Apertura
- 25.20
- Bid
- 25.20
- Ask
- 25.50
- Minimo
- 25.20
- Massimo
- 25.22
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- -1.02%
- Variazione Semestrale
- 2.61%
- Variazione Annuale
- 2.61%
20 settembre, sabato