QuotazioniSezioni
Valute / TRTN-PB
Tornare a Azioni

TRTN-PB: Triton International Limited 8.00% Series B Cumulative Redeemab

25.20 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRTN-PB ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.20 e ad un massimo di 25.22.

Segui le dinamiche di Triton International Limited 8.00% Series B Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.20 25.22
Intervallo Annuale
23.88 25.76
Chiusura Precedente
25.21
Apertura
25.20
Bid
25.20
Ask
25.50
Minimo
25.20
Massimo
25.22
Volume
13
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
-1.02%
Variazione Semestrale
2.61%
Variazione Annuale
2.61%
20 settembre, sabato